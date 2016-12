Kinderen van het Stempalet uit Peize winnen Drents Kinderliedtiesfestival

Het Stempalet zong het nummer Op De Slee (foto: Elisa Riedel / RTV Drenthe)

ASSEN - Het Drents Kinderliedtiesfestival is gewonnen door de meisjes van het Stempalet in Peize. Zij zongen het nummer Op De Slee.

Vanavond was de finale van het kinderliedjesfestival te zien op TV Drenthe.



Juryrapport

De jury, bestaande uit Bert Rossing, Josien van Beek en Erwin Hiddingh, vond het optreden van de kinderen van het Stempalet het beste van allemaal qua samenzang, presentatie, enthousiasme, energie, focus en contact met het publiek.



De winnaars gaan er niet alleen vandoor met de eer en de eeuwige roem, ook kregen zij een trofee mee naar huis.



Voorrondes

De afgelopen maand streden in totaal twaalf groepen uit heel Drenthe in drie spannende voorrondes om een plek in de finale. Naast het Stempalet stonden ook de kinderen van Zing eens Aa uit Rolde en het Toonkunstkoor uit Emmen in de finale.



Het Jaor Deur

Tijdens het Drents Kinderliedtiesfestival zongen kinderen liedjes van het muziekpakket Het Jaor Deur. Dit pakket bestaat uit twintig spiksplinternieuwe Drentse kinderliedjes, met als thema de hoogtijdagen van het jaar. Daarbij kan gedacht worden aan een verjaardag, Sinterklaas, schoolreis, Kerst, Sint-Maarten, de kinderboekenweek en de avondvierdaagse.



Het Drents Kinderliedtiesfestival is een samenwerking van RTV Drenthe en streektaalorganisatie Huus van de Taol.