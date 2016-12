Duizenden deelnemers lopen nieuwe route van de Herderstocht over het Balloërveld

De herderstocht op het Balloerveld (foto:RTV Drenthe / Marjolein Lauret)

BALLOO - Duizenden mensen hebben vanavond de zestiende editie van de Herderstocht in Balloo gelopen. De Herderstocht is een wandelroute van 2,5 kilometer over het Balloërveld waarbij het kerstverhaal te horen, te zien en te beleven is.

Voor het eerst dit jaar is er gekozen voor een andere route. Deze nieuwe route voert over het hoger en droger gelegen deel van het Balloërveld. "Zo kan er met regen toch gewandeld worden zonder erg natte voeten te krijgen', aldus organisator Karlo Norg.



Kerstverhaal

Onder de duizenden wandelaars lopen veel kinderen mee. "Het gaat over het kindje Jezus. Die leggen ze in een voerbak omdat er geen bedje meer is." Op het einde van de route zien de kinderen Jozef en Maria met het kindje Jezus.



Onderweg krijgen ze het kerstverhaal te horen van Romeinse soldaten, herders, een herbergier en de evangelist Lucas. "Het is een andere beleving op deze manier, echt heel mooi," laat een wandelaar weten.

Door: Marjolein Lauret