Trein komt het vaakst op tijd in Dalen

DALEN - De treinen die aankomen en vertrekken vanaf station Dalen, zijn het vaakst op tijd in onze provincie. 97,9 procent van de treinen houdt zich daar aan de dienstregeling.

Dat blijkt uit onderzoek van de website vertraagd.com , dat de cijfers verzamelde voor RTL Nieuws.Op het station in Assen staan reizigers het vaakst te wachten op hun trein: daar komt 94,4 procent van de treinen op tijd.Opvallend is dat op de trajecten met de best scorende stations Arriva het vervoer verzorgt en op de slechtst scorende stations NS-treinen de dienst uitmaken.De percentages zijn berekend door te kijken naar alle treinen van 13 december 2015 tot en met 10 december 2016. Treinen gelden als ‘te laat’ bij meer dan vijf minuten vertraging of als ze zijn uitgevallen. Alle stations in Nederland zijn in het onderzoek opgenomen.Het gemiddelde stiptheidspercentage over heel Nederland was vorig jaar 93,9 procent. De Drentse stations blijven daar ruim boven.Dalen (97.9%)Nieuw Amsterdam (97.8%)Emmen (97.7%)Assen (94.4%)Meppel (95.1%)Hoogeveen (95.8%)