Halve finalisten Kerstzaalvoetbaltoernooi vv Gieten bekend

Halve finalisten vv Gieten bekend

VOETBAL - Wildervank, WVV, Gieten, LTC, Emmeloord, Roden, ZNC, Muntendam, BSVV, Peize, Hoogezand, SVZ, VAKO, CEC en Annen hebben zich geplaatst voor de halve finale van de 35e editie van het Univé Kerstzaalvoetbaltoernooi van vv Gieten.

Dinsdag, woensdag en donderdag staan de halve finales gepland.



Vanaf afgelopen maandag tot en met gisteravond werd in zes poules van vijf ploegen de voorronde afgewerkt.



LTC en Emmeloord heersten in poule A

Met tien uit 4 kenden LTC en Emmeloord geen enkel probleem in poule A. Al na drie van de vier duels waren beide ploegen zeker van de halve finale. De onderlinge confrontatie tussen de twee clubs, om de poulewinst, eindigde in 2-2. Bareveld en Bellingwolde behaalden 4 punten en het arme Buinen ging met 0 uit 4 naar huis. Buinen scoorde in vier duels 3 keer en kreeg er 18 om de oren.



Poule B: Roden en ZNC simpel naar halve finale

Roden en ZNC heersten dinsdagavond in poule B en met 10 punten bereikten beide ploegen de halve finale. Roden scoorde in vier duels liefst 23 keer, waarvan 11 tegen Schoonebeek (11-0). Schoonebeek eindigde als vierde, boven het puntloze VVK en onder VKW. De Börkers haalden zes punten, maar behoren niet bij de beste drie nummers 3 die na de Kerst terugkomen in Gieten.



Drie teams door in poule C: Muntendam, BSVV en Peize

In poule C werd Muntendam met 10 punten eerste. De winnaar van de edities in 2006, 2008, 2010, 2011 en 2012 bleef BSVV, Peize, Tynaarlo en GKC voor. BSVV en Peize (als één van de beste nummers 3) plaatsten zich ook voor de halve finales.



Oldambster Boys geslacht in poule D

Slechts drie keer gescoord, maar wel 35 tegentreffers voor Oldambster Boys in poule D. De arme Groninger club (dat met 13-1 verloor van Smilde'94 en met 12-1 van Hoogezand) eindigde kansloos als laatste in de poule met 10 punten uit vier duels. Hoogezand was na drie zeges al zeker van de zege in de poule. Het gelijke spel tegen Veendam veranderde daar niets aan. SVZ eindigde met negen punten als tweede en plaatste zich ook voor de halve finales. Smilde'94 moest tot gisteravond in de wachtkamer om als beste nummers 3 door te mogen naar de halve finales, maar redde het uiteindelijk niet.



VAKO, Annen en CEC door in poule E

In poulde E bereikten VAKO, Annen en CEC de halve finales. Vier ploegen eindigden met zeven punten en Gieten 2 was het kind van de rekening. Het doelsaldo van de rood-witten was gelijk aan dat van nummer 3, CEC, maar de club uit Emmer Compascuum scoorde meer treffers. In de laatste wedstrijd van de avond versloeg Gieten CEC met 3-1, maar het verschil had drie treffers moeten zijn. VAKO werd 1e met een doelsaldo van +8, Annen werd tweede met +3.



Wildervank verrassend winnaar in poule F

In poule F ging de winst gisteravond verrassend naar Wildervank. De nummer 2 van de zondag 3e klasse B won de openingswedstrijd tegen grote favoriet WVV (ook de winnaar van vorig jaar), versloeg vervolgens Dio Groningen en vv Gasselternijveen waardoor het gelijkspel tegen Gieten eigenlijk een formaliteit was. WVV herstelde zich na de nederlaag tegen Wildervank en werd tweede en ook Gieten mag zich na de Kerst melden voor de halve finales als één van de beste nummers 3. Voor Gasselternijveen en Dio Groningen zit het toernooi erop.



Poule-indeling halve finales

Dinsdag, woensdag en donderdag wordt er gestreden in drie poule voor een finaleplek op zaterdag 7 januari. Hieronder de poule-indeling van de halve finales.



Poule A (dinsdag, 27 december)

1. SC Emmeloord

2. Roden

3. CEC

4. SVZ

5. WVV



Poule B (woensdag 28 december)

1. LTC

2. Muntendam

3. Hoogezand

4. Gieten 1

5. Annen



Poule C (donderdag 29 december)

1. Peize

2. ZNC

3. BSVV

4. VAKO

5. Wildervank



De nummers 1 en 2 van de poule plaatsen zich voor de finales.