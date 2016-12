Twee auto's uitgebrand in Hoogeveen

HOOGEVEEN - De politie doet in Hoogeveen opnieuw onderzoek naar verdachte autobranden. Afgelopen nacht was het raak aan de De Ruyterstraat. Twee auto's brandden volledig uit.

Beide voertuigen stonden voor een woning geparkeerd. Het vuur werd tegen 4.30 uur ontdekt in een van de auto's en sloeg over naar de andere auto.De auto's werden compleet verwoest. Ook een woning raakte beschadigd door de vlammen. Niemand raakte gewond.De politie onderzoekt de oorzaak van de brand, brandstichting wordt daarbij niet uitgesloten. In de afgelopen jaren waren in Hoogeveen tientallen verdachte branden.In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een autobedrijf aan de Marconistraat in Hoogeveen door brand verwoest. In augustus gebeurde hetzelfde bij Kiri Auto's en Motoren . De oorzaak van de brand vrijdagnacht is nog niet bekend. De technische recherche kon gisteren nog geen onderzoek doen in het uitgebrande pand.