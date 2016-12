Auto eindigt in sloot langs A28

De auto belandde op de kop in een sloot langs de A28 (foto: Van Oost Media) De bestuurder raakte gewond (foto: Van Oost Media)

DE WIJK - Een automobilist raakte gisteravond gewond bij een ongeluk op de A28 bij De Wijk. De bestuurder belandde met de auto op de kop in een sloot.

De automobilist verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur.



Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Meppel gebracht.