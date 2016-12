Schimmel en vocht grootste problemen voor huurders in Drenthe

Vochtproblemen in huurhuizen (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

ASSEN - Drenten met een huurhuis zijn redelijk te spreken over hun woning. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroepen en de NOS. Toch zijn er ook klachten: in huis worden vooral problemen ervaren met schimmel en vocht.

Gemiddeld betaalt een huurder in onze provincie 559 euro voor een huis. De ruim vijfhonderd Drentse respondenten zijn redelijk tevreden en geven hun huis gemiddeld een 6,4. Dat ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde van een 6,1. Huurders in Noord-Holland zijn minder blij met hun huizen, zij geven gemiddeld een 5,3.



Bezoekers van de websites van de regionale omroepen konden twee weken lang een vragenlijst invullen over hun huurhuis. Daarin werd gevraagd een cijfer te geven en werd gevraagd welke klachten er waren. In totaal deden 8514 mensen in Nederland mee aan de enquête. Van hen kwamen er 533 uit Drenthe.



Hoe ouder, hoe meer klachten

Het minst tevreden zijn respondenten uit onze provincie over hun badkamer. Het cijfer komt uit op een 6,0. Het verschil met de best beoordeelde ruimtes is niet groot. De gang, overloop en slaapkamers krijgen gemiddeld een 6,5.



Domesta wordt als verhuurder het best beoordeeld. Respondenten geven gemiddeld een 7,4. Bij Lefier is meer onvrede. De verhuurder krijgt een krappe voldoende: 5,6.



Uit de antwoorden van respondenten blijkt dat er een directe relatie is tussen klachten en het bouwjaar van woningen. Hoe ouder het huis, hoe groter de onvrede. Een vergelijkbaar verband is er bij huurprijs en klachten. Bij een goedkoper huis zijn de klachten ernstiger.



Problemen bij Lefier

Huurders van Lefier hebben de meeste problemen met vocht in huis. Bijna de helft van de respondenten zegt last te hebben van een vochtig huis of vochtige plekken. Domesta brengt het er beter vanaf: een op de vijf heeft problemen met vocht.



Problemen met vocht per verhuurder

Domesta: 21 procent

Actium: 30 procent

Woonservice: 33 procent

Woonborg: 41 procent

MVGM: 42 procent

Woonconcept: 44 procent

Lefier: 48 procent



Ook als het aankomt op schimmel in huis komt Lefier er het minst goed mee weg. Bijna de helft van de respondenten die een huis huren bij Lefier heeft last van schimmel in huis. Ook hier wordt Domesta het best beoordeeld.



Problemen met schimmel per verhuurder

Domesta: 21 procent

Woonservice: 28 procent

MVGM en Woonborg: 38 procent

Actium: 39 procent

Woonconcept: 40 procent

Lefier: 46 procent



Extra geld naar onderhoud

De afgelopen jaren hebben corporaties weinig geld gestoken in huurhuizen. Daar gaat verandering in komen, zegt Aedes, de koepel van de corporaties. De komende jaren worden honderden miljoenen euro’s extra gestoken in het onderhoud van sociale huurwoningen.



In 2014 werd landelijk bijvoorbeeld tweehonderd miljoen euro uitgegeven aan isolatie. Komend jaar wordt dat naar verwachting drie keer zoveel.



Het onderzoek

De enquête onder huurders is landelijk verspreid via de websites van de regionale omroepen en bevat daardoor een goede regionale spreiding. Omdat mensen met klachten de enquête naar waarschijnlijkheid eerder invullen dan mensen zonder klachten, zal het gemiddelde cijfer waarschijnlijk lager zijn dan het daadwerkelijke gemiddelde.