Organisatie Herderstocht is tevreden; bijna vijfduizend bezoekers

BALLOO - Ruim 4900 mensen liepen gisteravond mee tijdens de Herderstocht over het Balloërveld. Dat laat de organisatie weten.

Karlo Norg van de organisatie is erg blij met het aantal bezoekers dat aanzienlijk hoger is dan bij de vorige editie. Vorig jaar liepen vierduizend mensen mee tijdens de Herderstocht.Tijdens het evenement op Kerstavond wordt op verschillende plekken langs de route het Kerstverhaal nagespeeld. Het begin- en eindpunt van de route was de schaapskooi op het Balloërveld.Dit jaar was er gekozen voor een andere route dan andere jaren. De tocht van 2,5 kilometer ging nu over een hoger en droger gelegen deel van het Balloërveld, zodat bezoekers droge voeten konden houden.De opbrengst van de Herderstocht bij Balloo gaat dit jaar naar stichting Stipulae, een organisatie die scholen in het droge Noord-Tanzania ondersteunt met biogasinstallaties en duurzame schooltuinen.