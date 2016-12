Oorzaak van brand autobedrijf Hoogeveen is nog niet bekend

De uitslaande brand in Hoogeveen (foto: archief RTV Drenthe/Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - De technische recherche is begonnen aan het onderzoek in het uitgebrande pand van een autobedrijf in Hoogeveen. Het bedrijf aan de Marconistraat werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door brand verwoest.





Over de oorzaak is verder volgens de politie nog niets te zeggen, dat moet het onderzoek uitwijzen.



Het vuur ontstond vrijdagnacht rond 00.30 uur op bedrijventerrein De Wieken. Het pand was niet meer te redden.



