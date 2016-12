Slager heeft pas rust na de Kerst

Kerstdrukte voor Teun en Anja Meijer (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Je zal maar slager zijn. Dan weet je een ding zeker. Je hebt het druk in deze tijd van het jaar. Slager Teun Meijer vindt het niet erg. "Het is mijn passie".

Teun Meijer en zijn vrouw Anja runnen een vleesverwerkingsbedrijf in Hoogeveen. Ze maken nogal wat uren. Teun Meijer: "Dit is mijn leven. Als je ziet hoeveel uren wij draaien, dat kan helemaal niet".



Eenvoud brengt succes

Teun is als slager begonnen in 1981. Nu runt hij zijn eigen bedrijf. "Als ik een advies mag geven. Eenvoud is de garantie voor succes."



Tijdens de feestdagen maken ze voor klanten vleespakketten klaar. "Met de kerst is het hectisch en dan wil ik nog wel eens gestresst raken", zegt Teun. "Ach twee tellen later horen we een kerstliedje en dan is het weer goed."



Een lekkere rollade

Of ze zelf een een favoriet stukje vlees hebben? "Jazeker, een ribeye voor Teun en een rollade voor Anja. "Op zondagmorgen eten we rollade. Even goed aanbraden, afblussen met water, laten staan en met een warm broodje opeten. Heerlijk!"