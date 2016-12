Keukenbrand zorgt voor veel rook in Emmer-Compascuum

De brandweer was snel ter plaatse in Emmer-Compascuum (foto: Persbureau Meter) Veel rook in de woning door een keukenbrand (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter) De brandweer had het vuur snel onder controle (foto: Van Oost Media) De bewoners raakten niet gewond (foto: Van Oost Media)

EMMER-COMPASCUUM - In een woning aan de Twijnstop in Emmer-Compascuum is vanmiddag brand uitgebroken.

Het gaat om een keukenbrand, daarbij kwam veel rook vrij.



De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Niemand raakte gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle.



Hoe groot de schade is, is niet bekend. De brandweer probeert met een speciale ventilator de rook uit de woning te krijgen.