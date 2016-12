Aardbevingen door gaswinning waren dertig jaar geleden nog flauwekul

Aardbevingen komen door gaswinning hield Meent van der Sluis vol (beeld: Flickr: queenkv / archief RTV Drenthe)

ASSEN - Het is vandaag precies 30 jaar geleden dat het KNMI de eerste aardbeving in Noord-Nederland registreerde.

Op Tweede Kerstdag 1986 om 8.48 uur beefde de aarde in Assen. Trijni van der Sluis en haar man Meent liggen nog in bed als ze worden gewekt door de aardschok. "Je denkt eerst dat er iets zwaars voorbij rijdt, maar op Tweede Kerstdag is dat een beetje vreemd", aldus Trijni van der Sluis die zich de aardbeving nog goed kan herinneren.



De beving in Assen duurde ongeveer 50 seconden. Bij het politiebureau aan de Tuinstraat zou, volgens verschillende kranten, de stroom korte tijd zijn uitgevallen door de aardschok.



Podium

"Meent, mijn man, had al eens eerder een aardbeving meegemaakt en hij wist direct wat er aan de hand was", aldus Trijni van der Sluis. Ze is weduwe van geograaf Meent van der Sluis die in 2000 op 56-jarige leeftijd overlijdt. Meent van der Sluis wordt door veel mensen gezien als de man die de problematiek veroorzaakt door de gaswinning in het noorden op de kaart gezet. De aardbeving van 1986 in Assen geeft hem een podium.



Gaswinning is de oorzaak

In de periode na de aardbeving komt Meent van der Sluis in diverse kranten aan het woord. In de Telegraaf stelt hij een paar dagen na de aardbeving, dat de gaswinning in Groningen de oorzaak is van de plotselinge trilling: "Wij hebben hier in het noorden nog nooit een aardbeving gehad. En de gaswinning bij Slochteren is de enige belangrijke verandering in de ondergrond die hier de laatste honderden jaren heeft plaatsgevonden."



Fabeltjes

In diezelfde krant doet een woordvoerder van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de uitspraken van Van der Sluis af als 'flauwekul'. "Wij verwijzen dit beslist naar het rijk der fabelen", aldus woordvoerder Frank Duut van de NAM in de Telegraaf. Het KNMI kan zich ook niet vinden in de theorieën van Van der Sluis.



Medelijden

Meent van der Sluis houdt voet bij stuk en schuwt daarbij de publiciteit niet. De aardrijkskunde leraar, maakt dankbaar gebruik van zijn politieke functie als PvdA-Statenlid, om de publiciteit te halen met zijn argumenten. "Hij deed dat vooral omdat hij het te doen had met de mensen die last hadden van de aardbevingen. Die mensen vonden in het begin geen gehoor", vertelt zijn weduwe.



Verband

Een verband tussen de gaswinning en de aardbevingen in Noord-Nederland wordt pas eind 1993 erkend door het ministerie van Economische Zaken en de NAM.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden