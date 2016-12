Geen witte, maar een bloeiende kerst dit jaar

ASSEN - Een knisperend haardvuur, lichtjes in de boom en alles overdekt met een dik pak sneeuw. Dat is voor veel mensen de perfecte kerst.

Misschien behoort dat beeld wel tot de verleden tijd.Onze kerstdagen zijn de afgelopen jaren steeds warmer geworden en daardoor is de natuur een beetje ontregeld.De hoge temperaturen maken niet alleen dat een witte kerst steeds verder weg lijkt, ook de bloemen en planten raken er door in de war. "Je ziet dat veel planten veel langer doorbloeien en dat sommige vroegbloeiers ook al in bloei komen", vertelt plantenkenner Leah Groeneweg.RTV Drenthe weerman Roland van der Zwaag vult haar aan. "Door de hoge temperaturen is bloeien veel planten, bloemen en bomen veel langer. Daarom gaan soorten die normaal gesproken in maart gaan bloeien in januari en februari al in bloei.""De temperaturen zijn enorm hoog voor de tijd van het jaar. Waarschijnlijk gaan we zelfs de derde of de vierde plaats ooit halen met 11 graden en dat is eigenlijk de trend voor de komende jaren", vertelt Van der Zwaag. Dat de bloeiperiode nu verschuift is een raar fenomeen en niet geheel risicoloos. Op korte termijn is er volgens de weerdeskundige nog niet zoveel aan de hand. "Kijk je vijftig tot honderd jaar verder, ja dan heb je dus echt temperaturen die twee tot drie graden gaan stijgen wereldwijd. Dat is best wel zorgwekkend", vertelt Van der Zwaag."Het heeft allemaal effect op de mens, op de dieren en op de planten. Het is goed dat mensen bewust worden van wat ze nu aan het doen zijn."Voor wie de bloeiende natuur graag wil bewonderen organiseert Leah Groeneweg twee wandelingen in de kerstvakantie.