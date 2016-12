Deze Drenten staan dit jaar in de Top 2000

ASSEN - Zeven Drentse nummers staan in de Top 2000 lijst van NPO Radio 2. Vandaag begon het uitzenden en aftellen naar de nummer 1 op de lijst.

De hoogste Drentse notering in de hitlijst is voor Cuby & The Blizzards uit Grolloo. Met het nummer Window of My Eyes uit 1968 staan zij op plek 259.Somebody Will Know Someday (1967) staat in de lijst op plek 1062 en op plaats 1232 staat het nummer Appleknockers Flophouse uit 1969.Daniël Lohues staat ook met drie nummers in de lijst. Op plek 461 met Prachtig Mooie Dag (2011), Hier Kom Ik Weg uit 2008 op plaats 483 en op plek 1843 met het nummer Op 't Platteland (2014).De popgroep Skik uit Erica staat met het nummer Op Fietse uit 1997 op plek 339.In de laatste minuten van het jaar wordt de nummer 1 in de lijst gedraaid. Bekijk hier de hele Top 2000 lijst