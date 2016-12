Zware windstoten verwacht in Noord-Nederland

Windstoten kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen, zoals omgevallen bomen (foto: Archief RTV Drenthe)

ASSEN - Voor de namiddag en avond is code geel afgegeven door het KNMI.

Met name in de kustgebieden kunnen er zware windstoten ontstaan van 80 a 90 kilometer per uur, bij buien kunnen die windstoten nog harder worden.



Landinwaarts in de drie noordelijke provincies zijn vanavond bij buien windstoten van zo'n 75 km per uur mogelijk. Later in de avond gaat de wind langzaam afnemen.