Beloning van tienduizend euro voor tip na inbraak in Emmer-Compascuum

De dieven richtten zo'n ravage aan dat de bewoners ergens anders moesten slapen (foto: Jeroen Prins)

EMMER-COMPASCUUM - Inbrekers hebben gisteren flink huisgehouden in een huis in Emmer- Compascuum. In een woning aan het Verlengde Scholtenskanaal Oostzijde werden tienduizenden euro's, munten, goud, tablets, laptops, gereedschap en mobiele telefoons gestolen.

Het slachtoffer, Jeroen Prins, is behoorlijk aangeslagen en vooral verdrietig over het feit dat er ook familiestukken zijn gestolen zoals een zakhorloge en munten. Hij had veel contant geld in huis doordat hij de dag ervoor caravans had verkocht. Hij looft een beloning van tienduizend euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de inbrekers.



Volgens het slachtoffer zijn de dieven binnengekomen door de lichtkoepel op het dak open te breken en is het hele huis doorzocht. "Volgens mij zijn het bekenden die precies wisten waar ze moesten zoeken", aldus Prins. Hij schat de waarde van de buit op zo'n 150.000 euro.



De politie is bezig met een onderzoek in de woning.