Eerste editie kerstconcert Nijeveen groot succes

Het was de eerste keer dat een kerstconcert in Nijeveen werd gegeven (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

NIJEVEEN - Voor het eerst werd in Nijeveen vanochtend een kerstconcert gehouden. De organisatie had 350 stoelen klaargezet voor het publiek, maar er kwamen 500 mensen op het concert af.

"Ik vond het een superleuk concert, dit is ook goed voor het dorp", zegt een van de bezoekers. "Het is zeker voor herhaling vatbaar."



Aan het concert deed ook een kinderkoor mee. Die kinderen hadden goed gerepeteerd. "We zongen eerst Jezus is geboren, daarna Feliz Navidad", vertelt Mark Oosterhuis. "Ik kon alle liedjes uit mijn hoofd zingen."



De organisatie gaat binnenkort deze eerste editie van het kerstconcert evalueren en bekijkt dan of er volgend jaar opnieuw een concert is.