René Gaastra van Stichting Mont Ventoux overleden

René Gaastra is overleden (foto: archief RTV Drenthe)

STEENWIJK/MEPPEL - René Gaastra uit Steenwijk is op 42-jarige leeftijd overleden. Gaastra's ziekte was de reden dat Stichting Mont Ventoux in 2007 werd opgericht.





Voorzitter Henk ten Hulscher van de Stichting Mont Ventoux laat aan RTV Drenthe weten dat hij en de stichting 'ongelooflijk verdrietig' zijn.







In het eerste jaar deden 45 mensen mee aan de beklimming. Afgelopen september was de tiende editie van het 'Groot verzet tegen kanker', zoals de actie van Stichting Mont Ventoux heet. Toen deden er zo'n 750 wandelaars en fietsers mee. In totaal werd toen bijna 900.00 euro opgehaald.



Een portret van René Gaastra uit 2011

Gaastra had een hersentumor. Hij vertelde zijn verhaal in de sportschool waar hij trainde. De eigenaar van die sportschool hoorde Gaastra's verhaal. "Hij zei tegen mij: jij hebt het zwaar, dan gaan wij het ook zwaar krijgen. Met jou gaan we de Mont Ventoux beklimmen", vertelde Gaastra in 2011.