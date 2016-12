Laatste keer Protos Weering voor Jo Assen: 'Ik geef het stokje door'

STEENWIJKSMOER - Honderd teams beginnen morgen aan de veertigste editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.

Het wordt voor Jo Assen een speciaal toernooi. Het is namelijk zijn laatste als voorzitter. "Ik ben dat een jaar of veertien geweest en ik denk dat er nu vers bloed moet komen."Dat Assen afzwaait als voorzitter, betekent dat hij volgend jaar meer tijd heeft voor andere dingen rond de feestdagen. "Mijn vrouw is weldat het straks afgelopen is", zegt hij in het Radio Drenthe-programma Tussen Stoet en Koffie. "Het is altijd wel hectisch tussen Kerst en Oud en Nieuw."Volgens Assen speelt zijn leeftijd inmiddels ook een rol. "Ik ben al 70, dus het is beter als ik het stokje doorgeef aan de jongeren. Maar zo jong is mijn opvolger niet hoor, dat valt tegen", lacht Assen.De 64-jarige Gradus Zwiers is geen onbekende bij Protos Weering. "Ik ben een echte Protos-man", vertelt hij in het Radio Drenthe-programma Tussen Stoet en Koffie. "Ik heb lang in het bestuur gezeten en ken het toernooi dus goed."Protos Weering is het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland. Het toernooi is volgens Zwiers ook echt een begrip. "De formule is uniek", stelt hij. "Dat wij twintig sporthallen hebben, heb ik nergens anders gehoord."Vanaf morgen strijden honderd teams in die twintig sporthallen. De clubs komen vooral uit Zuidoost-Drenthe en Overijssel. Volgens Jo Assen is er elk jaar ook een wachtlijst, maar wordt het toernooi bewust niet verder uitgebreid. "Dat willen we niet, honderd clubs is mooi."Protos Weering is een populair voetbaltoernooi, de tribunes zijn namelijk altijd goed gevuld. Volgens Zwiers is het zo'n succes door de samenwerking achter de schermen. "We doen dit met tweehonderd man", vertelt hij. "Iedereen heeft inspraak en iedereen doet het vol overgave. Niemand voelt zich verheven."Niet alleen het publiek en de organisatie vinden het mooi toernooi. Volgens Assen mogen scheidsrechters ook graag komen. "Het is hartstikke gezellig. En met de scheidsrechters gaat het veel beter. De scheidsrechterscommissie kon eerder weleens niemand leveren", herinnert hij zich nog. "Maar ze komen dit jaar ook weer vanuit Lelystad tot aan Leeuwarden. Fluiten voor een volle zaal, dat doen ze nooit."Thuis hoeft u ook niets te missen van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. De voorrondes en kwartfinales zijn op onze website via een liveblog te volgen. Op zondag 8 januari staat het televisieprogramma Onze Club volledig in het teken van de halve finales.De tussenronde op 11 januari kunt u in beeld op onze website volgen via een livestream. De finaledag op 14 januari is ook online te zien en natuurlijk in Onze Club.