Kerst 2016: wat heeft u deze dagen gedaan?

ASSEN - Het was vandaag Tweede Kerstdag. Wat heeft u vandaag gedaan? Een meubelboulevard bezocht, een kerstwandeling gemaakt of lekker Engels voetbal gekeken?

Stond er vanavond ook wat lekkers op het menu? Kortom: wat heeft u dit jaar met Kerst gedaan? Laat het ons weten en stuur je foto's naarof naarEen echt goede witte, koude Kerst hebben we al een tijdje niet meer gehad. Kerst 2016 gaat de boeken in als de twee-na-warmste ooit. De gemiddelde temperatuur over de laatste twee dagen lag zo rond de 11,8 graden.Vorig jaar was het nog wat warmer met gemiddeld 14,2 graden. De koudste Kerst ooit was in 1938. Toen lag op Tweede Kerstdag de temperatuur op -4,6 graden.In Nederland vieren we, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, altijd twee dagen Kerst. Lang geleden duurde het Kerstfeest maar liefst twaalf dagen, maar dat werd in 813 tijdens een kerkelijke vergadering in Mainz teruggebracht naar vier dagen.In de eeuwen erna werd het feest verder 'ingeperkt'. Zo verdween de Vierde Kerstdag en werd ook Derde Kerstdag in 1773 door de Nederlandse overheid afgeschaft . Tweede Kerstdag zou ook in gevaar zijn geweest, maar zo ver kwam het uiteindelijk nooit. In 1964 werd besloten dat beide dagen in Nederland officiële vrije dagen zijn.