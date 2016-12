Schoorsteenbrand in Valthermond

Er brak brand uit in de schoorsteen (foto: Van Oost Media) De brand was snel geblust (foto: Van Oost Media)

VALTHERMOND - In Valthermond woedde vanavond korte tijd een schoorsteenbrand.

De brand was in de schoorsteen van een woning aan de Sportlaan. De brandweer had de brand snel geblust. Niemand raakte gewond.