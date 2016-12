Onrustige nacht in Rolde: acht personen aangehouden

ROLDE - In het centrum van Rolde zijn afgelopen nacht acht mensen aangehouden. Dat meldt de politie Aa en Hunze.

In een uitgaansgelegenheid in het dorp was een feest, dat drukbezocht werd. Een aantal bezoekers keek te diep in het glaasje en kwam met de politie in aanraking.In twee gevallen ging het om het verstoren van de openbare orde, drie keer was er sprake het beledigen van een agent. Een persoon werd aangehouden voor openbare dronkenschap, een persoon voor wildplassen en iemand omdat hij weigerde de uitgaansgelegenheid te verlaten.