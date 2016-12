Drie gewonden bij botsing in Nijensleek

NIJENSLEEK - Twee auto's zijn vanmorgen op de Hoofdweg in Nijensleek op elkaar gebotst. Een traumahelikopter werd opgeroepen voor hulp.

Alle inzittenden zijn uit de auto bevrijd en worden door het ambulancepersoneel geholpen. Twee personen konden direct door de hulpdiensten uit de auto worden gehaald. Eén persoon heeft langere tijd in de auto bekneld gezeten en kon pas later worden bevrijd.Twee personen werden direct door het ambulance personeel behandeld. Een derde is naar het ziekenhuis gegaan.