'Ik kom nog geregeld mensen tegen die 'dag burgemeester' zeggen'

EMMEN - Tussen Kerst en Oud en Nieuw blikken we met verschillende mensen terug op het afgelopen jaar en kijken we ook alvast vooruit naar 2017. Vandaag doen we dat met Cees Bijl.

"Tja, het is al een heel bijzonder jaar. Je begint als burgemeester en je eindigt als gedeputeerde. Dat had ik niet zien aankomen", vertelt Cees Bijl over zijn 2016.Een van de hoogtepunten van Bijls afgelopen jaar is de verandering van baan. Hij stopte als burgemeester van Emmen en ging als gedeputeerde aan de slag om Ard van der Tuuk te vervangen. "De dierentuin is klaar, het Atlas Theater is klaar. Dit is misschien ook wel het moment om het te gaan doen. Toen de vraag werd gesteld, was ik er eigenlijk wel heel snel uit," vertelt Bijl.Cees Bijl is vijftien jaar lang burgemeester geweest van Emmen. Eric van Oosterhout volgt Bijl op.Nog niet iedereen is gewend aan de nieuwe baan van Bijl. "Ik kom nog geregeld mensen tegen die "dag burgemeester" tegen mij zeggen", vertelt de voormalig burgervader. "Een paar weken terug vroeg iemand aan mij: "Wanneer begint u eigenlijk bij de provincie?" Nou, ik zeg: "Ik ben al een half jaartje bezig." Dus dat geeft ook wel aardig aan hoe sommige mensen doorkrijgen wat je doet, dat relativeert ook wel weer", grapt Bijl.Ondanks dat zijn werkzaamheden nu niet meer in Emmen zijn, blijft Bijl wel betrokken bij zijn woonplaats. "Het mooie is, ik verlaat Emmen natuurlijk niet, want als inwoners kan ik nog volop genieten van al die mooie dingen."Als portefeuillehouder van onder andere cultuur was Bijl dankbaar voor de theaterproductie het Pauperparadijs, die onder andere werd gefinancierd vanuit de provincie. Ook in 2017 staan er weer culturele zaken op het programma. Zo gaat Bijl met een bus mensen naar Parijs om daar een UNESCO-werelderfgoedstatus aan te vragen voor de voormalige koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid.Ook is Bijl, net als afgelopen jaar, in 2017 betrokken met de perikelen rond Groningen Airport Eelde. "De luchthaven komt echt in de beslissende fase als het gaat om de nieuwe investeringen die daar moeten gebeuren, dus dat zijn wel bijzondere zaken", vertelt Bijl.Verder houdt Bijl de kas van de provincie goed in de gaten. "Als gedeputeerde van financiën moet ik er natuurlijk ook voor zorgen dat de financiën op orde blijven in de provincie. Maar dat zal wel lukken denk ik", besluit Bijl.