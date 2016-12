'Nederlands feestje' op concours hippique Indoor Hartje Drenthe in Beilen

De 29e editie van Indoor Hartje Drenthe gaat vandaag van start (foto: Horsefotografie)

BEILEN - Vanaf vandaag is de manege van De Stroomruiters in Beilen helemaal ingericht voor een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen: het concours hippique Indoor Hartje Drenthe.

Het paardensportevenement vindt dit jaar voor de 29e keer plaats.



Vrijwilligers

De manege aan de Hoefslag in Beilen werd de afgelopen weken grondig aangepakt door een groot aantal vrijwilligers van de Stroomruiters. Zij staken de handen uit de mouwen om de manege er optimaal uit te laten zien.



Indoor Hartje Drenthe trekt in tegenstelling tot De Wolden bij Veeningen voornamelijk landelijke ruiters. "Het is een lager niveau dan het concours hippique De Wolden, maar het is wel in een super accommodatie. Daar zijn wel heel trots op. Het is echt een Nederlands feestje", vertelt Prins.



Kampioenen

Het deelnemersveld mag dan hoofdzakelijk uit Nederlandse ruiters bestaan, toch verschijnen er regelmatig grote namen in Beilen. "Wij hebben toevallig een lijst gemaakt met allemaal winnaars van het springen en daar staan gerenommeerde namen op die tegenwoordig op hoog niveau springen. Zoals Jur Vrieling, Harrie Smolders, Marcel de Boer en Marc Houtzager. Alle groten zijn hier wel geweest", zegt vrijwilliger Reina Limburg.



Programma

Indoor Hartje Drenthe begint vandaag met dressuurwedstrijden. Vier achtereenvolgende dagen zullen de beste combinaties uit de regio in diverse klassen proberen zoveel mogelijk punten te scoren. In het nieuwe jaar gaat Indoor Hartje Drenthe op vrijdag 6 januari verder. Dan staan de ponyrubrieken voor het springen op het programma. Vanaf 13 januari komen de beste ruiters en amazones uit de regio naar Beilen voor het slotstuk, het springen.