Stelling: Ik hecht waarde aan de kersttoespraak van de koning

ASSEN - De kersttoespraak van de koning is traditiegetrouw de meest persoonlijke toespraak die de koning houdt.

Koning Willem-Alexander benadrukte tijdens zijn kersttoespraak op Eerste Kerstdag onder meer dat Nederlanders zich moeten verenigen om de vrede te bewaren.De koning constateert dat mensen die twijfelen over de toekomst het verleden vaak idealiseren. Hij vervolgde met de opmerking dat het verleden niet altijd zo rooskleurig was en dat er gelukkig ook veel goed gaat. "Laten we de problemen vooral eerlijk benoemen, maar als er een land is dat verbondenheid en solidariteit kent, is het wel Nederland."De kersttoespraak werd dit jaar door bijna 1,5 miljoen mensen bekeken.