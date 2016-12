Gewonde bestuurder Nijensleek mogelijk onder invloed van drugs

De auto ligt flink in de kreukels (foto: Persbureau Meter)

NIJENSLEEK - De 24-jarige man die vanochtend gewond raakte bij een botsing op de Hoofdweg in Nijensleek, was mogelijk onder invloed van alcohol of drugs. De politie heeft daarom zijn rijbewijs afgepakt.





Hij is vermoedelijk op de De 24-jarige man uit Oldemarkt man raakte door de botsing bekneld in zijn auto en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij is naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.Hij is vermoedelijk op de verkeerde weghelft geraakt en botste zo op zijn tegenliggers, twee mensen uit Amsterdam. Zij kwamen met de schrik vrij en konden ter plekke door het ambulance personeel worden behandeld.