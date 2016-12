Liveblog: Monstertocht Drenthe200 van start

MOUNTAINBIKEN - Tweehonderd kilometer ploegen door het Drentse landschap. En dat op een fiets. De monstertocht Drenthe200 is begonnen.

In totaal staan vandaag ruim 1.100 mensen aan de start in Roden. Onder hen niet alleen mountainbikers. Een deel van de sporters kiest voor hardlopen en moet 56 kilometer afleggen.U kunt alles volgen in ons liveblog. Vanaf 12.00 uur vanmiddag is er ook een livestream van Drenthe200.