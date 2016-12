Jongeren uit Emmen het vaakst naar Halt na vuurwerkovertreding

EMMEN - In de gemeente Emmen zijn afgelopen jaarwisseling 21 jongeren doorverwezen naar Halt voor een overtreding met vuurwerk. Een jaar eerder waren dat er 27.

De meeste straffen werden uitgedeeld aan jongeren die vuurwerk afstaken buiten de toegestane periode. Ook jongeren die in het bezit waren van illegaal vuurwerk of die meer dan tien kilo vuurwerk bij zich hadden, werden doorgestuurd.Het landelijk gemiddelde van het aantal doorverwijzingen komt uit op 7,9 per tienduizend jongeren. In Emmen is dat 26,1. Dat is meer dan drie keer zoveel als het gemiddelde in Nederland.