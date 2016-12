Wie wordt de opvolger van Onno Reijnhout in de Drenthe 200?

Onno Reijnhout wint eerste Drenthe 200 (foto: RTV Drenthe)

MOUNTAINBIKEN - Onno Reijnhout uit Donderen was vorig jaar 7 uur 55 minuten en 14 seconden onderweg voor de monstertocht op de mountainbike over 200 kilometer.

Met die eindtijd was hij de winnaar van de eerste editie van de Drenthe 200.



Morgenvroeg om zes uur gaat hij opnieuw van start op de Brink van Roden. Samen met ruim 1.100 collega's.



Marc de Maar

Net als vorig jaar zal Reijnhout concurrentie krijgen van Marc de Maar uit Assen. Hij werd vorig jaar tweede en zat 8 uur 4 minuten en 12 seconden op de fiets. De Maar, die we vooral kennen als wegrenner, gaat zich komend seizoen toeleggen op het mountainbiken, met het WK als beoogd hoogtepunt.



Ramses Bekkenk

De nummer drie van vorig jaar is Ramses Bekkenk uit Alkmaar. Als specialist op de mountainbike was hij 8.15.06 onderweg. Ook hij staat morgen weer aan de start.



Gerben Mos

Mountainbiker Gerben Mos uit Havelte maakt morgen z'n debuut bij de Drenthe 200 en moet zeker tot de kanshebbers worden gerekend. Hij won afgelopen jaar de Veldslag om Norg over 100 kilometer.



Oud-profs

Ook oud-wielerprofs op de weg Maarten den Bakker, Bart Voskamp en Rob Harmeling doen morgen mee aan de Drenthe 200. Net als Gert Jakobs uit Emmen, die vorig jaar op de 85e plaats eindigde.



Vrouwen

Judith Visser uit Valkenswaard was vorig jaar de snelste vrouw in 9.34.27, gevolgd door Corazon Tinkelenberg uit Meteren (10.27.34). Snelste Drentse was Diana Boeser uit Schoonoord. Zij finishte als derde in 10.32.01



Zij krijgen dit jaar geduchte concurrentie van Ellen van Dijk. De wereldkampioene op de individuele tijdrit op de weg van 2013 doet samen met haar broer mee.



NK Fatbike

28 Deelnemers strijden morgen om de Nederlandse titel Fatbike. Dat zijn mountainbikes met extra dikke luchtbanden. Jos Harms uit Oude Pekela zal z'n titel morgen verdedigen.

Door: Karin Mulder