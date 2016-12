98 teams doen mee aan KVT in Assen

98 teams doen er dit jaar mee aan het KVT (foto: Berton van Balveren)

ASSEN - Het jaarlijkse Kerst Volleybal Toernooi (KVT) in Assen is vandaag van start gegaan. Door het hoge aantal deelnemende teams, 98 in totaal, heeft de organisatie grote moeite om de spelschema's rond te krijgen. Vorig jaar deden er 88 teams mee.

''Er kan echt geen team meer bij. Het past anders niet meer in de speelhallen en ook de slaaplocaties zijn zo goed als vol'', aldus voorzitter Thimo Bonder. De spelers verblijven bij gastgezinnen of slapen in het schoolgebouw Salland van Vincent van Gogh.



Steeds meer teams

Ondanks de drukte is Bonder blij met het hoge aantal deelnemers: '' Mensen vinden KVT een hartstikke mooi toernooi en er komen dus steeds meer teams naar Assen om te volleyballen''.



De organisatie is voor volgende edities dan ook op zoek naar meer gastgezinnen: ''We hebben een gezin waar 9 meisjes slapen. Op tweede kerstdag zaten ze met zijn allen en het gezin lekker te gourmetten. Heel gezellig, maar we zouden onze spelers toch liever wat meer verspreiden'', aldus Bonder.



Internationale teams

Speculeren over een mogelijke winnaar wil Bonder nog niet: '' Het is nog veel te vroeg. We zitten nog in de beginfase, maar ik denk dat het een hele leuk editie gaat worden''.



Het toernooi vindt plaats op 27,28 en 29 december. Naast Nederlands volleybalteams doen er ook internationale teams mee aan het toernooi.