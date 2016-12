Actie om werkloosheid Hoogeveen te verminderen werpt vruchten af

Steeds minder Hoogeveners kloppen aan bij het UWV (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Het werkloosheidscijfer in Hoogeveen is voor het eerst sinds jaren onder het landelijke gemiddelde.

Het werkloosheidscijfer is 9 procent. Twee jaar geleden was het werkeloosheidscijfer nog 14,6 procent. Het landelijk gemiddelde is 9,9 procent.



Begin 2015 kwam de gemeente met het actieplan 'Hoogeveen werkt aan werk'. Het actieplan bestaat uit een samenwerking tussen gemeente, onderwijs en ondernemers. Doel van het project was om de werkloosheid binnen vier jaar terug te dringen tot het landelijke gemiddelde. Dat streven is nu dus behaald.



Hoogste van Noord-Nederland

''Twee en een half jaar geleden hadden we op Leeuwarden het hoogste werkloosheidscijfer van Noord-Nederland. Dat we nu al onze doelstelling behaald hebben, daar zijn we echt ontzettend trots op,'' aldus wethouder Anno Wietze Hiemstra.



Wethouder Hiemstra wil het cijfer in de toekomst nog verder naar beneden: ''Maar we moeten wel reëel blijven. We zaten vijf procent boven het landelijke gemiddelde en nu zitten we al onder het landelijke gemiddelde. Ik ben allang tevreden als we dit kunnen volhouden''.