Waar is de fluisterschotel bij het Melkwegpad gebleven?

De fluisterschotel in Westerbork is verdwenen (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting) De fluisterschotel is vervangen door een televisieschotel (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting) Bandensporen in het gras bij de fluisterschotel (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

HOOGHALEN - Een fluisterschotel bij het Melkwegpad in Hooghalen, bij Kamp Westerbork is spoorloos verdwenen. Wie de schotel heeft ontvreemd, is niet bekend.

De schotel, die onderdeel is van een informatief pad over de Melkweg, is vervangen door een schotel om televisie te ontvangen.



De ongeveer 4 meter hoge fluisterschotel lijkt verplaatst te zijn op een aanhanger. In het gras zijn duidelijke bandensporen zichtbaar. Via de fluisterschotels kun je met elkaar praten door beide bij een schotel te gaan staan.



Astron, de eigenaar van de fluisterschotel, is niet bereikbaar voor commentaar.