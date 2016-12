Dode bij ongeval op A37 bij Hoogeveen

HOOGEVEEN - Op de A37 bij Hoogeveen is bij een ongeval een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed volgens de politie ter plaatse.

Een automobilist botste rond 18.30 uur tegen een wegafzetting van een eerder ongeval.De auto die op de afzetting reed, botste zowel tegen een politie-auto als tegen de auto met aanhanger die bij het eerdere ongeval betrokken was. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht.De overleden man is een kennis van de bestuurder met de aanhangwagen. Hij schoot de bestuurder te hulp en werd door de andere auto aangereden.De politie meldt dat het nog niet duidelijk is hoeveel inzittenden er in de auto's zaten. De weg tussen Hoogeveen-Oost en knooppunt Hoogeveen is afgesloten.De politie doet onderzoek naar de toedracht.