Voorzitter Protos Weering: Mooi dat het is begonnen

PWZ (archieffoto RTV Drenthe)

VOETBAL - Om 18.00 uur startte in twintig sporthallen de 40e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Honderd clubs strijden voor uiteindelijk zes plekken in de finale, die op zaterdag 14 januari gepland staat.

Welke club wordt de opvolger van SC Erica of kan de ploeg van trainer Claus Boekweg dit jaar het toernooi opnieuw winnnen?



Jo Assen, de voorzitter van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is blij dat het toernooi is begonnen. "We hebben een hele lange voorbereiding gehad. Er moet zoveel geregeld worden, zelfs tot en met vandaag en dan is het toch wel fijn dat het nu los is."



Assen kondigde gisteren op Radio Drenthe aan dat de 40e editie zijn laatste is als voorzitter. Na 14 jaar zwaait hij af.

Door: Rene Posthuma Correctie melden