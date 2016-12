Speler onwel: wedstrijden Protos Weering stilgelegd in Veenoord

VOETBAL - In sporthal Veenoord werden de wedstrijden in poule L vanavond stilgelegd, nadat een speler van SV Twedo onwel werd.

Tijdens het duel van de Drentse zondagclub tegen SVV'04 raakte een speler onwel. Hij is ter plaatse, op de vloer, gereanimeerd en per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Daarbij verleende de verzorger van Hoogeveen zaterdag eerste hulp.De organisatie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi laat weten dat de 25-jarige speler van SV Twedo niet aanspreekbaar was, maar wel hartslag had toen hij per ambulance vertrok.De resterende wedstrijden in poule L, waarin naast SV Twedo en SVV'04 ook Zandpol, Bruchterveld en Hoogeveen zaterdag zitten, worden niet meer gespeeld. Op basis van de huidige stand wordt bepaald welke ploegen doorgaan naar de volgende ronde.Later meer...