'Best spannend zo'n nieuwe school'

Het nieuwe schoolgebouw aan de Tuinstraat (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Kinderen verhuizen spullen naar het nieuwe schoolgebouw (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) De nieuwe bibliotheek, nog zonder boeken (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Het oude schoolgebouw van de Vredeveldschool in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Twee basisscholen in Assen-Oost verhuizen deze kerstvakantie naar een splinternieuw gebouw aan de Tuinstraat.

Het gaat om de Vredeveldschool en De Regenboog. "Het is best een beetje spannend, maar tegelijkertijd ook erg leuk", vertellen de leerlingen van basisschool De Regenboog in Assen-Oost. De leerlingen gaan op maandag 9 januari aan de slag in hun nieuwe gebouw, waar ook ruimte is voor een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. Alle meubels in het schoolgebouw zijn hagelnieuw.



'De school is stuk'

"Ons oude gebouw is stuk, kapot, dat doet het gewoon niet meer", vertelt directeur Annemiek de Vries van Christelijke Jenaplanbasisschool De Regenboog in Assen. "Het is zelfs zo erg dat de deur twee weken geleden stuk is gegaan. Zo stuk dat hij niet meer gerepareerd kon worden. We hebben daarom een andere deur als ingang van de school gebruikt." Het gebouw van De Regenboog is inmiddels 49 jaar oud en destijds neergezet om 40 jaar mee te gaan.



Verhuiswagen

Leerlingen van De Regenboog hebben in de week voor de kerstvakantie met hulp van een aantal ijverige ouders alle spullen ingepakt. "De verhuiswagen heeft gisteren alles netjes naar het nieuwe gebouw gebracht", aldus directeur Annemiek de Vries. Echt ver hoefde de wagen niet te rijden, het nieuwe gebouw staat naast de oude school.



Vredeveldschool

Voor de kinderen van de Vredeveldschool staat hun nieuwe onderkomen een stukje verder weg. Zij verhuizen van de Zevensterstraat naar de Tuinstraat. De donderdag voor de vakantie hebben de kinderen zelf al een aantal spullen naar hun nieuwe school gebracht.

