Hondentrimster Janinka klimt uit diep dal en opent tweede trimsalon

HOOGEVEEN - Tussen Kerst en Oud en Nieuw blikken we met verschillende mensen terug op het afgelopen jaar en kijken we ook alvast vooruit naar 2017. Vandaag doen we dat met hondentrimster Janinka Slomp uit Hoogeveen.

Na een reportage op RTV Drenthe over het verven van honden, werd Janinka overspoeld met kritiek.Veel mensen dachten dat ze de hond verfde met permanente verf, maar dat bleek niet zo te zijn. Op social media werd geroepen dat er sprake zou zijn van dierenmishandeling. Naar aanleiding van de reportage werd ze zelfs gebeld door de dierenbescherming. Uiteindelijk liep alles met een sisser af."De eerste weken na de uitzending waren heel zwaar. Ik zat drie weken zonder werk, mensen waren hun vertrouwen in me kwijt," aldus Slomp. "Ik ben gebeld door Endemol. Daar heb ik laten zien dat de verf die ik gebruik uitwasbaar is."Maar na alle ellende, is er nu goed nieuws. In 2017 opent Janinka een tweede vestiging van haar trimsalon. "Ik open een tweede zaak, nu eentje in Klazienaveen. Ik blijf wel bezig met hondentrimwedstrijden, maar ik ga me eerst toeleggen op een succesvolle tweede zaak."