COA sluit deze week azc Geeuwenbrug

GEEUWENBRUG - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sluit nog deze week het asielzoekerscentrum Geeuwenbrug.

De laatste 55 bewoners worden donderdag overgeplaatst naar centra in onder meer Assen en Sneek.Het centrum wordt gesloten, omdat er in andere centra voldoende ruimte is om de mensen uit Geeuwenbrug op te vangen.Het COA sloot eind 2011 het centrum in Geeuwenbrug om het in februari 2014 weer in gebruik te nemen voor de opvang van zo’n 75 mensen.Sinds die tijd werden er onder meer grote gezinnen opgevangen in het centrum, omdat het terrein in Geeuwenbrug geschikt was voor de opvang van die groep.De gebouwen die het COA in Geeuwenbrug nog tot maart volgend jaar huurt, zijn eigendom van de Jade Zorggroep.