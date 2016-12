Kwartfinalisten Protos Weering bekend

VOETBAL - De kwartfinalisten van de 40e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zijn bekend. Vanavond in de voorronde vielen er 50 van de 100 teams af. De nummers 1 en 2 van de 20 poules plaatsen zich voor de kwartinales, evenals de beste 10 nummers 3.

Speler onwel: wedstrijden Protos Weering stilgelegd in Veenoord (update)​

voorzitter Jo Assen: dit hebben we nog nooit meegemaakt

De statistieken van de voorronde

De poule-indeling van de kwartfinale