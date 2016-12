Ongeslagen en toch niet naar kwartfinales PWZ: vv Zuidwolde

VOETBAL - Ongeslagen en toch niet door naar de kwarfinale van de 40e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Die pech had vv Zuidwolde. De zondagderdeklasser kwam uiteindelijk één treffer te kort en viel daardoor net buiten de top 10 van beste nummers 3.

NWVV had met 13 treffers voor en 12 tegen meer goals voor dan Zuidwolde (doelcijfers: 8 voor en 7 tegen) en eindigde daardoor als 50e in de voorronde.Zuidwolde startte de avond in poule T nog prima door hoofdklasser Staphorst met 3-2 te verslaan. Daarna volgden twee gelijke spelen. Tegen plaatsgenoot en buurman ZZVV werd het 1-1 en tegen sv Pesse, toch de zwakke broeder in de poule, werd het teleurstellend 2-2. Maar een zege tegen Vitesse'63 in de laatste wedstrijd zou alles goedmaken.Zuidwolde leek ook op weg naar die zege, maar Johnny Schuttevaar knalde de ploeg uit Koekange van een 2-1 achterstand naar 2-2 wat ook de eindstand was. Daardoor eindigde Vitesse'63 met 7 punten op plek 2 achter Staphorst (met 9 punten) en kwam Zuidwolde niet verder dan 6 punten.