Poule-indeling kwartfinale Protos Weering

VOETBAL - In de nacht van dinsdag op woensdag, een paar uur na de laatste voorronde-wedstrijd, heeft de organisatie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi de loting verricht voor de kwartfinale die vrijdag wordt afgewerkt.

de volledige indeling van de kwartfinale

speler SV Twedo onwel: duels in Veenoord gestaakt

voorzitter Jo Assen: dit hebben we nog nooit meegemaakt

De statistieken van de voorronde

Dit zijn de 50 kwartfinalisten

Ongeslagen en toch niet naar de kwartfinale

De winnaar van vorig jaar, SC Erica, strijd in poule A met De Weide, Drenthina, CEC en Zwartemeerse Boys. SC Erica won in de voorronde alle duels en gelet op de doelcijfers van 22 voor en 3 tegen lijken de mannen van Claus Boekweg in vorm. Maar De Weide is zeker niet te onderschatten voor Erica. De Hoogeveners pakten 10 punten in de voorronde en hebben de laatste jaren vaker bewezen te kunnen pieken op het juiste moment. Drenthina, CEC en Zwartemeerse Boys zijn de outsiders in deze poule.vv Klazienaveen moet de Drentse eer hoog houden in Dedemsvaart, waar de ploeg van trainer/coach Daan Lelieveld Staphorst, Dedemsvaart, Bruchterveld en Lutten treft. Staphorst en Dedemsvaart werden in de voorronde poulewinnaar. Klazienaveen werd tweede in de poule achter Hoogeveen zondag.Noordscheschut is na de imponerende voorronde (4 wedstrijden 12 punten en geen enkele goal tegen) misschien wel de grote favoriet in poule C, maar de mannen van trainer André Mulder treffen in VKW en DZOH twee gerenommeerde ploegen. Bovendien werd Gramsbergen ongeslagen poulewinnaar en is Mariënberg een gevaarlijke outsider. De duels worden gespeeld in Het Activum in Hoogeveen.Een compleet Drentse poule met DVC'59, Dalen, Raptim, Ruinerwold en de winnaar van twee jaar geleden: MSC. MSC startte de voorronde nog met een nederlaag tegen EMMS, maar herstelde zich prima door drie keer te winnen. Dalen werd zonder puntenverlies eerste in de poule (voor bijvoorbeeld Germanicus). Ook Raptim behaalde de volle buit en scoorde liefst 19 keer in de poule met CSVC, Protos, Sweel en NKVV. Ruinerwold verloor in de voorronde alleen van Noordscheschut en is zeker kanshebber in deze kwartfinale. Plaats van handeling is 't Grootveld in Dalen.Welke Drentse club bezorgt EMMS de eerste nederlaag tijdens deze editie van Protos Weering. De formatie uit Slagharen, uitkomend in de 4e klasse, won in de voorronde alle duels (waaronder van hoofdklasser en de winnaar van twee jaar geleden: MSC). Hoogeveen zondag, met topschutter Marco Hartman, is daartoe zeker in staat. SVBO zondag is de outsider in deze poule en Vitesse'63 en NWVV gelden als dark horses. De wedstrijden worden gespeeld in sporthal De Eendracht in Zwartemeer.In poule F, die wordt afgewerkt in sporthal De Beek in Hardenberg mag HOC laten zien of de 1e plaats in de voorronde logisch was of een regelrechte sensatie. Feit blijft dat de fusieclub uit Exloo/Odoorn knap boven FC Ter Apel'96 en sv Borger eindigde in de 1e ronde. HZVV werd tweede in de poule, omdat de ploeg van trainer Karlo Meppelink zich in de openingswedstrijd verslikte in poulewinnaar Dedemsvaart. De overige drie duels wonnen de Hoogeveners echter met overtuiging. Bergentheim werd simpel poulewinnaar en behoort zeker tot de kanshebbers om de halve finale te halen. Daarlerveen en OZC Ommen zijn de overige clubs in deze poule.De zondageersteklassers vv Emmen en Achilles 1894 zijn de te kloppen ploegen in poule G vrijdagavond. In sporthal De Esdal in Emmen komen verder Germanicus, Titan en sv Borger in actie. De laatste club kwam met de hakken over de sloot verder door een hele benauwde zege in de laatste wedstrijd van de avond tegen EEC. Die overwinning was nodig om als één van de tien beste nummers 3 door te gaan. Germanicus en Titan eindigden als tweede in hun poule, al deed Germanicus dat een stuk overtuigender dan Titan.Een poule waarin Valthermond en Nieuw Buinen gelden als favorieten. Beide ploegen werden poulewinnaar in de voorronde. Fit Boys en FC Ter Apel'96 gelden als outsiders en EHS'85 kan de stuntploeg worden al deed de ploeg het in de voorronde met 9 uit 4 (in de poule met onder andere SC Erica en Zwartemeer) uitstekend. Poule H wordt gespeeld in de Mondenhal in Nieuw Weerdinge.De duels in kwartfinalepoule I worden vrijdagavond gespeeld in Ommen. CSVC en HODO houden de Drentse eer hoog en treffen Hardenberg'85, Kloosterhaar en ZAC Zwolle. Grote favorieten voor de winst in deze poule lijken HODO en ZAC, die beide poulewinnaar werden in de voorronde.Rolder Boys en Beilen zijn de grote kanshebbers in poule J (die in actie komen in Westerbork). Rolder Boys werd overtuigend poulewinnaar (4 wedstrijden, 10 punten en een doelsaldo van 22 voor een 2 tegen), terwijl Beilen (met 10 uit 4) het op doelsaldo moest afleggen tegen Achilles 1894 in de voorronde. Hollandscheveld, Weerdinge en vooral Hoogeveen zaterdag (met Guido ten Cate) zijn echter ploegen die niet onderschat mogen worden.Vrijdagavond wordt het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi dus vervolgd. De eerste wedstrijden beginnen om 18.00 uur.