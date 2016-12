Protos Weering voorzitter Jo Assen: "Dit hebben we nog nooit meegemaakt"

ZAALVOETBAL - De veertigste editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi begon mooi voor voorzitter Jo Assen. Maar na de hartstilstand van een speler van Twedo eindigde de avond in mineur.

Speler onwel: wedstrijden Protos Weering stilgelegd in Veenoord

Assen was zelf aanwezig in Beilen en hoorde daar, ongeveer een half uur na het incident, het nieuws per telefoon. "Dit hebben we in veertig jaar nog niet meegemaakt", aldus de voorzitter, die na deze editie zijn functie neerlegt.De wedstrijden in de sporthal in Veenoord werden gestaakt en het bestuur van Protos Weering moest een besluit nemen over het vervolg van het toernooi. "Dat was geen makkelijke beslissing", laat Assen weten. "We hebben besloten dat de eerste twee teams van de ranglijst van dat moment doorgaan." Dat betekent dat Hoogeveen (zaterdag) en Bruchterveld zich plaatsen voor de kwartfinales. Overigens konden alle clubs zich vinden in de oplossing van het bestuur.Assen neemt woensdagochtend contact op met Twedo om te kijken of de organisatie nog iets kan regelen voor de club en de speler. "We nemen eerst contact met Twedo op om te kijken hoe het met de speler gaat en ook bellen we nog even met de andere clubs. Dat is wel zo netjes."Tot slot laat Assen weten dat hij enorm veel respect heeft voor de verzorgster van Hoogeveen, die direct handelend optrad. "Het is geweldig wat ze gedaan heeft. Ze heeft in eerste instantie het leven van de jongen gered."