Voorronde Protos Weering: de statistieken

Marco Hartman (archieffoto) werd samen met Björn Zwikker) topschutter van de avond

VOETBAL - De veertigste editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is gisteravond van start gegaan. In totaal kwamen honderd clubs in actie en in de 195 duels vielen er 907 treffers. De hoogste uitslag van de avond werd behaald door Achilles 1894 dat het arme vv LEO met 15-2 versloeg.





Björn Zwikker en Marco Hartman

De topschutters van de avond waren Björn Zwikker en Marco Hartman. De aanvallers van respectievelijk vv Emmen en vv Hoogeveen zondag scoorden ieder elf keer.



Acht clubs met de volle buit

Dedemsvaart, Dalen, Emmen, Valthermond, EMMS, Noordscheschut, SC Erica en Raptim haalden de volle buit binnen in vier duels, dus 12 punten.



Twee clubs hielden de nul

Slechts twee van de honderd clubs hielden hun goal schoon in de voorronde. Dat waren Noordscheschut en Dedemsvaart.



Meeste tegentreffers voor vv LEO

Zondagderdeklasser LEO incasseerde in de voorronde de meeste treffers, liefst 30. DOS'63 kreeg 25 goals om de oren en Valther Boys 23. Deze drie clubs bleven net als SC Angelslo, Balkbrug, Avereest, Sweel zaterdag, VIOS, Bargeres, SVBC, Westerlee, Erica'86 en De Treffer'16 in vier duels puntloos.



Alle hoofd-, eerste- en tweedeklassers door

Adel verplicht bereikten de hoogst spelende verenigingen de kwartfinales. De twee hoofdklassers (MSC en Staphorst), de eersteklassers (vv Emmen, Drenthina, Achilles 1894, HZVV, Hoogeveen zondag, Nieuw Buinen, SC Erica, SVBO zondag en VKW) en alle deelnemende tweedeklassers (De Weide, DZOH, Noordscheschut, Klazienaveen, Gramsbergen, Ruinerwold, Beilen, Germanicus, Valthermond, Raptim, Rolder Boys, OZC en ZAC) kwamen vrijwel probleemloos een ronde verder.



Alle vijfdeklassers uitgeschakeld

Een daverende stunt bleef tijdens de voorronde uit. Geen enkele vijfdeklasser, van de 15 in totaal, wist de poulefase te overleven.



Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden