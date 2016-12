Van kleffe bal in Zuidlaren tot knapperige korst in Coevorden

COEVORDEN/ASSEN - Voor de beste oliebollen van Drenthe moet u dit jaar in Coevorden en Assen zijn.

Bakkerij Slagter uit Coevorden staat het hoogst op de lijst en eindigt op de 31ste plek in de AD oliebollentest 2016 Slagter krijgt een 7.5. Dat is een halve punt lager dan vorig jaar toen de bakker nog een 8 kreeg. Slagter heeft volgens de krant wel voor de derde keer op rij de beste Drentse oliebol."Oliebollen bakken is ‘het ding’ van Henk Slagter. Hij legt er zijn ziel en zaligheid in. Mooie, knapperige korst. En met meer dan een gemiddelde hoeveelheid krenten. En daar moet je van houden", aldus de jury.Gebakkraam Chris Spelbrink uit Assen scoort eveneens een 7.5, maar vindt zichzelf terug op de 36ste plaats. De jury heeft mooie woorden voor Spelbrink: "Een echte oliebol in de goede betekenis van het woord. Zal zeker aan de kraam erg smakelijk weghappen en daarmee is Chris Spelbrink hét verkooppunt voor Assen en omgeving."Gouki de Oliebollenkoning uit Hoogeveen krijgt een 7 en staat daarmee als nummer 51 op de lijst. "De uitbater herkent de verslaggever en wil niets met test te maken te hebben. Is wel zo sportief oliebollen mee te geven. Hij hoeft zich nergens voor te schamen: een correct bolletje", vindt de jury.Echte Bakker Steenbergen in Meppel krijgt ook een 7 van het panel. "Steenbergen beweegt zich al jaren binnen dezelfde bandbreedte. Dat betekent dat hij redelijk constant bakt. Had met een goede korst dit jaar hoger gescoord. Prettig van smaak."Echte Bakker Eising in Wachtum staat op de 98ste plaats met een 5.5. De vaklieden zijn niet positief: "Bij een kijkje in de bakkerij waan je je terug in de vorige eeuw. En daar lijkt ook de kennis over de oliebol te zijn blijven steken. Vreemde en onherkenbare bijsmaken. Snel vergeten.""Hier schrikken we van. We hadden onze oliebollen op een hogere plek ingeschat. Oliebollen uit dezelfde charge zijn namelijk ook door het NBC (Nederlands Bakkerij Centrum, red.) gekeurd en bekroond met goud", reageert de bakker uit Wachtum in de krant.Een andere vestiging van Gouki de Oliebollenkoning scoort een stuk minder goed. Bij de locatie in Zuidlaren worden namelijk de minst lekkere oliebollen uit Drenthe gemaakt, schrijft de krant. De jury beoordeelt de oliebol met een 3.5 en een 141ste plek."Gouki staat voor vele generaties oliebollenbakkers. Maar in de loop der tijd zijn de technieken veranderd. Maak daar gebruik van en je bakt betere bollen. Nu zijn ze vooral klef."Echte Bakker de Korenaar uit Surhuisterveen eindigde op de 28e plaats met een 7.5. In het AD staat de bakker vermeld onder Surhuisterveen (Friesland), maar de bakker laat weten dat ze op Oudejaarsdag ook live oliebollen bakken in hun vestiging in Roden.