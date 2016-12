Slachtoffer dodelijk ongeluk is man (43) uit Hoogeveen

HOOGEVEEN - De automobilist die gisteravond om het leven kwam bij een ernstig ongeluk op de A37 bij Hoogeveen, is een 43-jarige man uit Hoogeveen.

Het slachtoffer was door een kennis gebeld die met zijn auto was gestrand langs de snelweg. Toen de 43-jarige man hulp bood, werd hij aangereden. Hij overleed ter plaatse.De automobilist die het slachtoffer uit Hoogeveen heeft aangereden wordt formeel gezien als verdachte. Hij wordt later vandaag verhoord door de politie.Tijdens het fatale ongeluk stond een wegafzetting op de snelweg. Op die manier werd duidelijk gemaakt dat er iemand met problemen langs de kant stond. De politie onderzoekt of die afzetting duidelijk genoeg is geweest.