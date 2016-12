Stelling: De lekkerste oliebol bak je zelf

ASSEN - Vandaag is bekend geworden waar u de lekkerste oliebol van Nederland kunt kopen. Het Algemeen Dagblad heeft de uitslag van de jaarlijkse oliebollentest gepubliceerd.

Bakkerij Slagter uit Coevorden en Gebakkraam Chris Spelbrink uit Assen zijn de beste Drentse oliebollenbakkers op de ranglijst met een respectievelijke 31ste en 36ste plaats. Volgens de jury zijn de oliebollen daar "smakelijk" en voorzien van een "knapperige korst".Kritiek is er op de oliebollen van Echte Bakker Eising in Wachtum en Gouki de Oliebollenkoning uit Zuidlaren. "Vreemde en onherkenbare bijsmaken. Snel vergeten. Klef."Wat vindt u? Trekt u zich iets aan van de oliebollentest of bakt u 'gewoon' zelf de lekkerste oliebol?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.De stelling van gisteren ging over de kersttoespraak van de koning: 'Ik hecht waarde aan de kersttoespraak van de koning'. 1372 mensen brachten hun stem uit. Ruim 38 procent vindt de kersttoespraak belangrijk. De meerderheid (62 procent) was het niet eens met de stelling.