Opening grasbaanseizoen waarschijnlijk toch in Vries

VRIES - De opening van het grasbaanseizoen op 8 en 9 april is hoogstwaarschijnlijk toch in Vries.

Oud-organisator Volksvermaken Vries maakte in oktober bekend te stoppen omdat er geen geld meer voor was. Inmiddels heeft het nieuwe bestuur van Grasbaan Vries meerdere keren bij elkaar gezeten om te zorgen dat de grasbaanraces toch door kunnen gaan."Met een bepaalde groep mensen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en het ziet er goed uit. We hebben een stichting opgericht en er zijn toezeggingen gedaan. We hopen het half januari definitief rond te krijgen", vertelt Hendrik Siegers van Grasbaan Vries.Siegers benadrukt dat het om een particulier initiatief gaat. "Volksvermaken Vries stopte ermee omdat er te veel financiële risico's aan zitten. Die kun je als vereniging niet nemen. Wij zijn daarna druk op de achtergrond bezig geweest om het evenement toch door te laten gaan. Diverse ondernemers uit het dorp willen ons ook steunen."Volgens Siegers heeft de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging aangegeven dat Vries nog steeds in aanmerking komt om in april traditiegetrouw het grasbaanseizoen te openen.