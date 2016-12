Beschonken wijndief uit Emmen moet de cel in

De beschonken man 'had zin in meer wijn' (foto: ANP / Robin Utrecht)

EMMEN - Een 47-jarige man uit Emmen moet twee maanden de cel in voor het stelen van een fles wijn. De helft daarvan is voorwaardelijk. Als de man vrijkomt, wordt hij direct opgenomen in een kliniek.

De Emmenaar was op 15 december in Groningen. Hij was beschonken en had zin in meer wijn, zei de man. In een supermarkt nam hij een fles mee en verliet de zaak zonder te betalen. Op weg naar buiten dronk de man uit een andere wijnfles en zette de aangebroken fles daarna terug. De actie werd door een camera vastgelegd.



De 47-jarige man heeft een strafblad en is bekend bij de hulpverlening.