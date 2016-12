Daders woningenoverval Witten nog steeds spoorloos

WITTEN - De politie heeft nog geen idee wie verantwoordelijk is voor de woningoverval op een ouder echtpaar in Witten, vorige maand.

"We hebben op dit moment al het mogelijke gedaan, maar dat heeft niet geleid tot verdachten", zegt politiewoordvoerder Ramona Venema. Het onderzoek is volgens de politie nog niet vastgelopen. "Op het moment dat er nieuwe aanwijzingen zijn, gaan we daar uiteraard mee aan de slag", aldus Venema.Twee daders drongen in de vroege ochtend van 28 november de woning van een man (72) en vrouw (60) aan de Witterzomer binnen. De overvallers gingen direct het gevecht aan met de mannelijke bewoner, die daarbij lichtgewond raakte. De 60-jarige vrouw is tijdens de overval bedreigd met een steekwapen en moest persoonlijke bezittingen afgeven aan de daders. Zij raakte ook lichtgewond.